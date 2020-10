Kartelwaakhond keurt fusie Sunweb en Corendon goed

ACM concludeert dat er na deze megaovername voldoende concurrentie overblijft, hoewel het aantal grote touroperators teruggaat van drie naar twee. Het is de bedoeling van Sunweb-moeder Triton, een grote investeringsmaatschappij, om Sunweb en Corendon te laten fuseren. Die combinatie wordt dan voor vakanties in Europa ongeveer even groot als de huidige marktleider TUI Nederland.

Boekingsgemak

ACM-topman Martijn Snoep vindt dat toeristen genoeg keuze hebben, ook door het groeiende aanbod via internet. „Pakketreizen blijven populair door de lage prijzen en het boekingsgemak. Door deze overname zullen de prijzen niet gaan stijgen.”

Uit onderzoek van de ACM blijkt dat consumenten die ’de zon opzoeken’ verschillende landen overwegen, en dat de prijs vaak bepalend is. Voor consumenten zijn de pakketreizen van TUI een belangrijk alternatief voor Sunweb en Corendon. „Ook zijn er kleinere spelers en nieuwe toetreders, zoals Transavia Holidays, die voor concurrentiedruk zorgen. Daarnaast stellen veel mensen online hun eigen reis samen.”

Bekijk ook: Doodskus Transavia aan de reisbranche

Tijdens de beoordeling van deze voorgenomen overname brak de coronacrisis uit. „Die heeft grote invloed op de reissector. Het is moeilijk te voorspellen wat de gevolgen zijn. Daarom is ACM uitgegaan van de situatie voor de coronacrisis.”