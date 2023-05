Premium Het beste van De Telegraaf

Ontslag scheldende verkoper tóch terecht: mag €50.000 weer inleveren

Een man wordt toch ontslagen na zijn woedeaanval. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Een opvallende uitspraak van de rechter in Zwolle vorig jaar: hoewel een senior verkoopmedewerker volledig uit zijn plaat ging tegen een vrouwelijke collega, was ontslag op staande voet onterecht en zijn werkgever moest hem zo’n €50.000 aan ontslagvergoedingen meegeven. In hoger beroep wordt dit nu teruggedraaid.