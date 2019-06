Column: Hittegolf op de beurs

Nog directer in de zon investeren kan tegenwoordig ook. Twintig jaar geleden had niemand het over een positie in aandelen van zonne-energiebedrijven, nu is dat de normaalste zaak van de wereld. Auto’s op zonne-energie, vliegtuigen, hele woonwijken, laat de zon maar schijnen! En het sluit ook nog eens mooi aan op het huidige denken, zowel de bewustwording voor het milieu als de verantwoordelijkheid van de belegger op dat gebied.

Dit jaar knallen de koersen omhoog van beleggingsproducten (beleggingsfondsen en ETF’s) gericht op schone energie, waaronder zonne-energie. Bijvoorbeeld een Global Clean Energy ETF met een rendement vanaf 1 januari van maar liefst 28% (iShares Clean Energy ETF, IE00B1XNHC34)! Dat is meer dan 10% beter dan de MSCI World. Maar let op, de zon schijnt niet altijd. Per saldo maakte deze ETF over de afgelopen 5 jaar maar een klein plusje, waar de MSCI World circa 40% scoorde.

Voor de Nederlandse belegger is het moeilijk een belegging te vinden via ETF’s of beleggingsfondsen rechtstreeks in de zonne-energie. Via de groene energie producten wordt er natuurlijk wel voor een deel hierin belegd, maar de ‘solar funds’ zijn helaas bijna niet toegankelijk voor de Nederlandse belegger.

Water

Een ander thema dat komt kijken bij een hittegolf is water, en dat is wel makkelijk toegankelijk voor de Europese belegger. Bijvoorbeeld via de Lyxor World Water UCITS ETF (FR0010527275). De index die deze ETF volgt presteert over de afgelopen 5 jaar zelfs beter dan de MSCI.

Als je wil inspelen op een hittegolf op de beurs kan je voor de spreiding vanzelfsprekend beter een beleggingsfonds of ETF kopen. Maar als je simpelweg naar het rendement kijkt, hebben Unilever en Heineken het de afgelopen 5 jaar samen een stuk beter gedaan. De vergelijking tussen de huidige hoge koersen en de temperaturen van buiten hebben echter weinig met elkaar te maken; de groei voor beide AEX-bedrijven zit met name in het Oosten van de wereld en daar loopt de koers op vooruit.

Het voorspellen van het weer is misschien nog wel moeilijker dan het voorspellen van bedrijfswinsten, maar met behulp van de nieuwste technologieën wordt men daar wel steeds beter in. En dat leidt weer tot het volgende thema om in te beleggen en zo krijg je uiteindelijk toch een mooi gespreide portefeuille.

Na het weekend wordt het een stukje koeler en eind volgende week gaat het wellicht een beetje regenen. Verkopen dan maar?

Tjerk Smelt publiceert over uiteenlopende beleggingsvraagstukken met specifieke aandacht voor indexbeleggen (ETF’s).

Deze publicatie is niet bedoeld als (individueel) beleggingsadvies noch als een uitnodiging of een aanbod effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Besproken effecten kunnen voorkomen in de beleggingsportefeuille van de auteur. Een ieder die informatie uit deze publicatie ten grondslag legt aan aan- en verkooptransacties in financiële instrumenten, doet dat op eigen risico.