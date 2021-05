Staat in beroep tegen schadeloosstelling beleggers SNS Reaal

Dat heeft minister Wopke Hoekstra (Financiën) gemeld aan de Tweede Kamer. De Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam oordeelde in februari dat de beleggers nog recht hebben op die schadeloosstelling, omdat ze eerder onterecht met lege handen achterbleven.

Het ministerie van Financiën nationaliseerde SNS Reaal in 2013 om te voorkomen dat het financiële concern zou omvallen. Beleggers kregen toen niets omdat hun effecten niets meer waard zouden zijn.

Voormalige aandeelhouders en andere schuldeisers voelden zich gedupeerd en stapten daarop naar de rechter. Alleen houders van achtergestelde schulden kregen gelijk, aandeelhouders bleven alsnog met lege handen staan.

„Uitbetaling van de schadeloosstelling wordt nu uitgesteld tot de hoogte van de schadeloosstelling definitief is komen vast te staan”, schrijft Hoekstra. Reden voor het beroep is dat de staat het bedrag te hoog vindt, en het niet helemaal eens is met de redenering van de Ondernemingskamer.