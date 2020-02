Olie-opslag van Vopak, in Maleisië. Meer en meer handelsstromen gaan richting Azië. Ⓒ REUTERS Vopak Koninklijke 50.88 2.6 %

Rotterdam - Tankopslagbedrijf Vopak was jarenlang een witte raaf op de Amsterdamse beurs, de onbetwiste mondiale marktleider in de verhuur van met name (stook)olie terminals voor de zeevaart. Maar stilstand is achteruitgang.