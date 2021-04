’Geen winst, wel reputatieschade voor AstraZeneca’

Het aan de Britse beurs verhandelde bedrijf bleef na de mededeling door het EMA ruim 0,5% lager staan.

Portfoliomanager Siegfried Kok van beleggingsfonds Obam is niet verbaasd dat de beurskoers van AstraZeneca amper reageert op het besluit. „De grote drijver achter de beurswaardering is de grote overname van Alexion in de VS. Het coronavaccin levert financieel weinig op voor AstraZeneca, omdat het bedrijf dat middel tegen kostprijs aanbiedt. Wel zorgen de problemen voor reputatieschade.”

Kok verwacht niet dat analisten hun koersdoelen of adviezen naar aanleiding van dit besluit gaan aanpassen. Hij wijst erop dat terwijl begin dit jaar nog 60% van de analisten een koopadvies hanteerde, dit inmiddels is gestegen tot 83%. „Dus ondanks de negatieve berichten rond het vaccin. Maar omdat de beurskoers wat omlaag is gegaan, zijn analisten positiever geworden over het bedrijf.”