Stakingsgolf bij VDL Nedcar zet voort: omgang personeel ’schandalig’

Dat zei SP-Tweede Kamerlid Bart van Kent maandag tijdens een actiebijeenkomst van de vakbonden in Holtum, op steenworp afstand van Nedcar. Vele honderden stakers luisterden er op de Markt in het Limburgse dorp naar toespraken van onder meer FNV-voorzitter Tuur Elzinga.

De vakbonden hebben voor maandag de alweer zevende formele stakingsdag uitgeroepen bij Nedcar. Ook voor later deze week kondigden de bonden maandag een nieuwe 24 uursstaking aan. Op welke dag laten ze nog in het midden, zei FNV-bestuurder Peter Reniers maandag.

FNV-voorzitter Elzinga noemde het in zijn toespraak „schandalig” dat VDL de werknemers naar zijn zeggen in de kou laat staan. Hij wees erop dat VDL van BMW een zak geld heeft meegekregen voor het opvangen van de sociale gevolgen van de aangekondigde massaontslagen. Bij Nedcar worden MINI’s voor BMW gebouwd, maar dat contract loopt begin volgend jaar af. VDL kondigde vorige week aan dat daardoor per 1 november alvast 1800 van de 3950 banen verloren gaan. De bonden eisen een beter sociaal plan, maar de onderhandelingen daarover zijn mislukt.

Dividend

De ondernemingsraad (or) geeft VDL intussen nog één dag de tijd om inzage te geven in een aantal stukken, onder meer over een dividend van 300 miljoen euro en de bedragen rond de mislukte deal met het Amerikaanse autobedrijf Rivian. VDL geeft niet thuis tot nog toe. Voorzitter Abdel Lahssaini van de or zei maandag dat de or dinsdag naar de Ondernemingskamer stapt als VDL maandag niet alsnog over de brug komt. Hij zei verder de opstelling van VDL in de onderhandelingen met de vakbonden niet te begrijpen. „Onze voorstellen lagen minder dan 20 miljoen euro uit elkaar”, zei hij. „Zet daar tegenover dat elke stakingsdag ze zeker 9 miljoen euro kost, dan blijkt daaruit dat VDL liever geld weggooit dan het aan het eigen personeel te geven.”

Lahssaini zei verder dat de productie-achterstand voor de zomer niet meer ingehaald kan worden. Ook maandag stond de productie bij Nedcar stil. VDL heeft eerder aangegeven geen mededelingen te willen doen over productieaantallen.