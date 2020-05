Wall Street duikt in slotfase in de min

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met duidelijke minnen de dag uitgegaan. Beleggers hadden eerder nog positief gereageerd op uitspraken van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve in de Amerikaanse Senaat, maar in het laatste halfuur sloeg de stemming om. Powell liet weten dat wat hem betreft meer steunpakketten vanuit de politiek nodig zijn, al liet hij zich niet uit over omvang of timing van dergelijke pakketten. Ook herhaalde hij dat de Fed klaar blijft staan om de economie te ondersteunen. Ook verwerkten handelaren resultaten van bedrijven als doe-het-zelfketen Home Depot en supermarktgigant Walmart.