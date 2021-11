Premium Het beste van De Telegraaf

Column: modale inkomens niet geholpen met ban op huizenbeleggers

Door Jan Maarten Slagter

Wim Sonneveld had er over kunnen zingen in Het dorp: de pastorie. Het huis van de dominee of pastoor, doorgaans in de omgeving van de kerk. De cao voor kerkelijke employees is niet royaal – de beloning wordt verondersteld niet in dit leven te worden uitgekeerd. Een ervaren dominee verdient nog geen tweemaal modaal, een priester komt niet boven het minimumloon. Gebruik van een comfortabel huis in het stadscentrum maakt dan veel uit.