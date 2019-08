Bedrijf achter Peppa Pig verkocht

Peppa Pig werd in 2004 voor het eerst uitgezonden. Het animatievarkentje heeft daarna wereldwijd de harten van peuters veroverd.

Entertainment One maakt niet alleen tekenfilmseries en programma’s voor kinderen. Het bedrijf was ook betrokken bij televisieseries als The Walking Dead, The Rookie en Designated Survivor en films als Oscarwinnaar Green Book. Bovendien hebben de Canadezen een eigen muzieklabel.

Hasbro is vooral bekend van speelgoed als Transformers, My Little Pony, Play-Doh en Nerf. Van die eerste twee zijn ook televisieseries en films gemaakt. Met de overname van Entertainment One heeft het speelgoedmerk meer controle over dergelijke mediaproducties.