’Sterkste daling verstrekte hypotheken in vier jaar’, variabele rente populair

In totaal zijn er afgelopen kwartaal 114.000 hypotheken verstrekt, ruim 16% minder vergeleken met het tweede kwartaal. De omzet van afgesloten hypotheken daalde in het derde kwartaal tot €38,1 miljard, bijna 17% minder vergeleken met het voorgaande kwartaal. Ook vergeleken met het derde kwartaal vorig jaar kromp de hypotheekmarkt, met 7,8%. De onderzoekers constateren ook dat ING in het derde kwartaal het grootste marktaandeel had als hypotheekverstrekker. ABN Amro nam plek twee over van de Rabobank, die nu op de derde plaats staat.

De krimp komt vooral doordat veel minder mensen hun hypotheek hebben overgesloten of een extra hypotheek afsloten. „Daar waar we vorig jaar een constante toename in de hypotheekomzet van over- en bijsluiters zagen, zien we nu een sterke daling. Deze wordt veroorzaakt door rentestijging en onzekerheid in de economie, zoals de sterke inflatie”, aldus het bureau.

IG&H voorziet dat als de hoge rente aanhoudt en de huizenmarkt verder tot stilstand komt, de hypotheekmarkt in heel 2022 lager uitvalt dan vorig jaar.

De sterk gestegen rentes zorgen er ook voor dat huizenkopers steeds vaker kiezen voor een variabele rente of een rentevaste periode van maximaal één jaar, meldt De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van eigen cijfers. De afgelopen jaren was het juist aantrekkelijk om de rente voor tien jaar of meer vast te zetten omdat de tarieven historisch laag waren, mede door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB).

Banken verstrekten in september ruim 1 miljard euro aan hypotheken met een variabele rente of een periode van minder dan een jaar waarin de rente is vastgezet. Dat is een toename van 7 procent ten opzichte van augustus. In vergelijking met september 2021 is deze portefeuille met 47 procent gegroeid. De hypotheken met rentes die slechts voor korte tijd zijn vastgezet vormen daarmee de sterkst gegroeide categorie, meldt DNB.