Philip Morris sluit zijn fabriek in Berlijn

Berlijn - Tabaksreus Philip Morris stopt per begin volgend jaar met het maken van sigaretten in zijn fabriek in Berlijn. Het Amerikaanse bedrijf doet daarvoor een afschrijving van 355 miljoen dollar en laat 950 medewerkers gaan. De sigarettenmaker ziet zich door de ingreep genoodzaakt om de winstverwachting voor heel het jaar omlaag bij te stellen.