AEX glibbert onder druk van banken en olie terug onder 500

De somberheid op het Damrak nam rond de lunch steeds verder toe. Vooral financiële waarden en RD Shell werden door beleggers van de hand gedaan.

De AEX-index noteerde rond 12.00 1,8% verlies bij 498 punten. De AMX koerste 2,7% in het rood bij 667,2 punten.

Het coronavirus eist nu 128.440 gerapporteerde doden. Het aantal besmettingen nadert 2 miljoen mensen. Zo’n 23% van alle besmette patiënten zou volgens Reuters zijn hersteld.

Elders in Europa nam de verkoopdruk ook snel tie. De DAX in Duitsland raakte 2,7% kwijt. De CAC 40 in Parijs koerste 2% lager. Frankrijk meldde fors lagere winkelverkopen. En Renault gaat volgens de Wall Street Journal zijn joint venture in China te stoppen.

Volgens Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management, is na de flinke opleving van de aandelenmarkten in de voorbije weken de onzekerheid over de impact van het coronavirus weer teruggekeerd bij beleggers. „Vooral de financiële waarden worden hard geraakt doordat de vrees voor een nieuwe kredietcrisis weer is opgelaaid na de forse toename van de stroppenpot bij Amerikaanse banken. Daarnaast dringt het steeds meer door bij beleggers dat we een V-vormig economische herstel op de buik kunnen schrijven. ”

De verdere verzwakking van de olieprijs die in Amerika weer terugviel tot onder de $20 per vat speelde het sentiment op het Damrak eveneens parten, benadrukt Schutte. „Begin deze week werd daar door nog niet echt op gereageerd, maar nu zie je de oliefondsen toch wegzakken.”

Vanmiddag zal de aandacht zijn gericht op de Amerikaanse macrocijfers. „Er wordt een dramatische daling voorzien bij de detailhandelsverkopen. Ook de industriële productie zal naar verwachting hard zijn geraakt”, stelt Schutte.

Uit de bankenhoek in de VS komen daarnaast rond 13.00 uur de resultaten van onder meer Citigroup en Bank of America. De gang van zaken bij de retailbanken die veel consumentenkrediet verstrekken zullen het meest in de belangstelling staan.

Just Eat witte raaf

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway stond dankzij 2% koerswinst bovenaan de AEX. Dataleverancier Wolters Kluwer steeg 1,5%.

Chipmachinemaker ASML (-1,4%) meldde bij de hoofdfondsen een lagere omzet, in lijn met de omzetwaarschuwing op 30 maart. Het kreeg nog geen afzeggingen van orders. Wel schrapte het de vooruitzichten voor dit jaar. ASML gaat €1,35 aan dividend betalen. Degroof Petercam haalde ASML van kooplijst, het koersdoel bleef onveranderd op €280 staan.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield bungelde onderaan met een aderlating van 5,7%. Staalmaker ArcelorMittal lag er ook bedrukt bij en werd 5,5% goedkoper.

Opnieuw dompers bij banken en verzekeraars: Aegon verloor 4%, ING 4,6%, ABN Amro 4,1% en ASR 3,8%.

Shell kwam eveneens fors onder druk met een verlies van 5,2% in reactie op de duikeling van de olieprijs. Het oliebedrijf meldde zijn olieplatform Perdido in de Golf van Mexico snel gereed te hebben voor de herstart.

Bij de middelgrote fondsen ging Fagron met 4,4% aan kop. Kepler Cheuvreux verlaagde het koersdoel van €23,00 naar €21,75, bij een ongewijzigd houden-advies. Fagron kreeg een koersdoelverhoging, van €22 naar €24 van Berenberg.

Onderaan stond bodemonderzoeker Fugro met 7,5% verlies. Fitnessketen Basic-Fit raakte 6,5% kwijt. Ook OCI, bouwer BAM en Eurocommercial Properties boekten tot 4% verlies.

Bij de smallcap-fondsen reageerde navigatieleverancier TomTom (-6%) bedrukt op zijn kwartaalresultaten, waar de omzet met een kwart daalde. Het sloot een deal met Verizon. Schutte benadrukt dat TomTom veel last heeft van onder meer de lockdown in Frankrijk waardoor de auto-industrie daar volledig stil is gevallen en ook de consumententak in zwaar weer zit. „ TomTon kan interessant zijn als je speculatief in wilt spelen op een herstel in de auto-industrie.”

Techbedrijf CM.com (+3,8%)meldde dinsdag nabeurs achterblijvende ticketverkopen. Het stelde wel een sterke jaarstart te zien, met een toename veel meer gebruik gemaakt het chatplatform van CM.com, waarmee bedrijven contact kunnen houden met hun klanten. Wel merkt het bedrijf dat ticketverkopen achterblijven.

