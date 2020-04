Beleggers slaan weer op de vlucht om angst coronacrisis

De AEX-index schoot rond vier uur 2,5% omlaag bij 493,74 punten. De AMX koerste 3,6% in het rood bij 660,9 punten.

Elders in Europa nam de verkoopdruk ook steeds meer toe. De DAX in Duitsland raakte 3,7% kwijt. De CAC 40 in Parijs viel 3% terug. Frankrijk meldde fors lagere winkelverkopen. En Renault gaat volgens de Wall Street Journal zijn joint venture in China te stoppen.

Na de flinke opleving van de aandelenmarkten in de voorbije weken kwam de onzekerheid over de impact van het coronavirus weer stevig naar de voorgrond. Stan Westerterp, vermogensbeheerder bij Bond Capital, wijst er op dat de scherpe terugval van de winstgevendheid bij de Amerikaanse banken en de beroerde gang van zaken bij de winkelverkopen in de VS beleggers weer met de neus op de coronacrisis heeft geduwd. „Er staat de aandelenmarkten nog een stroom aan slecht macronieuws te wachten met onder meer een verwachte verdere explosie van de WW-aanvragen in Amerika doordat vanwege de flexibele arbeidsmarkt werknemers daar heel snel op straat kunnen worden gezet.” Ook Wall Street ging gebukt onder de dompers uit de Amerikaanse economie en de bankensector.

Op de lange termijn ziet Westerterp het een stuk minder somber in voor het beursklimaat. „De rente is nog steeds laag en de waarderingen van aandelen zijn in tijden niet zo gedaald. Daarnaast zal het enorme pakket aan stimuleringsmaatregelen ook ten goede gaan komen voor bedrijven. Het is verder belangrijk dat overheden niet als een knipperlicht lockdowns aan en uit gaan zetten, maar beperkende maatregelen liever langer laten voortduren en dan geleidelijk weer loslaten.”

De verdere verzwakking van de olieprijs die in Amerika weer terugviel tot onder de $20 per vat speelde het sentiment op het Damrak eveneens parten. Wersterterp houdt er rekening mee dat de vraag naar olie weer zal gaan toenemen bij een economische stabilisering en oliepartijen er ook alle belang bij hebben om de olieprijs in de nabije toekomst met nieuwe ingrepen in de productie weer te laten oplopen richting $50.

Arcelor gebeten hond

In de vrijwel geheel roodgekleurde AEX zat vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield in de achterhoede met een aderlating van 4,8%. Staalmaker ArcelorMittal sloot de rij en duikelde 7%.

De financiële waarden liepen opnieuw forse averij op. ING werd 6% teruggeworpen, terwijl ABN Amro 5,3% onderuit ging. Aegon kreeg een tik van 5,6% voor de kiezen.

Shell kwam eveneens fors onder druk met een verlies van 5,8% in reactie op de aanhoudende neergang van de olieprijs. Het oliebedrijf meldde zijn olieplatform Perdido in de Golf van Mexico snel gereed te hebben voor de herstart.

ASML moest verder terrein prijsgeven en keek aan tegen een verlies van 2,6%. De chipmachinemaker meldde een lagere omzet, in lijn met de omzetwaarschuwing op 30 maart. Het kreeg nog geen afzeggingen van orders. Wel schrapte het de vooruitzichten voor dit jaar. ASML gaat €1,35 aan dividend betalen. Degroof Petercam haalde ASML van kooplijst, het koersdoel bleef onveranderd op €280 staan.

Telecomconcern KPN daarentegen was goed voor een winst van 0,6%. Dataleverancier Wolters Kluwer steeg 0,7%.

Bij de middelgrote fondsen was het ook somberheid troef. Vooral bodemonderzoeker Fugro moest het onder druk van de malaise in de oliemarkt ontgelden met een koersval van 11,5%. Fitnessketen Basic-Fit kreeg het eveneens zwaar te verduren en raakte 10,5% kwijt. OCI zag7,7% van zijn beurswaarde verdampen.

Fagron ging met een vooruitgang van met 2,5% nog steeds aan kop. Kepler Cheuvreux verlaagde het koersdoel van €23,00 naar €21,75, bij een ongewijzigd houden-advies. Fagron kreeg een koersdoelverhoging, van €22 naar €24 van Berenberg. Flow Traders behoorde oook bij de schaarse winnaars. De beursintermediar die het moet hebben van turbulentie op de aandelenmarkten won 1%.

Bij de smallcap-fondsen reageerde navigatieleverancier TomTom (-6%) bedrukt op zijn kwartaalresultaten, waar de omzet met een kwart daalde. Het sloot een deal met Verizon. Schutte benadrukt dat TomTom veel last heeft van onder meer de lockdown in Frankrijk waardoor de auto-industrie daar volledig stil is gevallen en ook de consumententak in zwaar weer zit. „ TomTon kan interessant zijn als je speculatief in wilt spelen op een herstel in de auto-industrie.”

Apparatenproducent Nedap ging tegen de stroom in krachtig omhoog met een koerssprong van 12,9%.

Techbedrijf CM.com (+3,8%)meldde dinsdag nabeurs achterblijvende ticketverkopen. Het stelde wel een sterke jaarstart te zien, met een toename veel meer gebruik gemaakt het chatplatform van CM.com, waarmee bedrijven contact kunnen houden met hun klanten. Wel merkt het bedrijf dat ticketverkopen achterblijven.

