Beurs: ASML verliest, TomTom uit de bocht

Amsterdam - Beleggers op het Damrak startten woensdag met verlies. ASML ging snel van een plus naar verlies op kwartaalcijfers. Just Eat Takeaway ging weer aan kop in de AEX. Shell kreeg een tik van de lage olieprijzen. TomTom reageerde op tegenvallende kwartaalresultaten en geschrapte vooruitzichten. Fagron deed weer goede zaken.