Rood Damrak: ASML, TomTom en Shell onderuit

Amsterdam - Beleggers op het Damrak doken woensdag snel dieper in de verliezen. Ze vluchtten in defensievere aandelen zoals Just Eat Takeaway, Unilever en Wolters Kluwer. ASML zakte op zijn kwartaalresultaten, Shell kreeg een dreun van de olieprijs. TomTom ontspoorde na tegenvallende kwartaalresultaten en geschrapte vooruitzichten. Fagron deed opnieuw goede zaken.