Ook Wall Street met winsten de handel uit

De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger op 23.883,09 punten. De S&P 500 steeg 0,9 procent tot 2868,44 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 1,1 procent tot 8809,12 punten.

United Airlines zakte na een hogere opening bijna 5 procent. De luchtvaartmaatschappij zou zeker 30 procent van alle kantoorfuncties willen gaan schrappen. Het bedrijf wil zo kosten besparen, nu door de coronapandemie amper nog passagiersvluchten worden uitgevoerd.

Sycamore

L Brands, het moederbedrijf van Victoria's Secret, ging op zijn beurt 3,5 procent omlaag. De verkoop van het lingeriemerk aan Sycamore gaat definitief niet door. L Brands heeft een schikking getroffen met de aanvankelijke koper.

Hertz kelderde meer dan 16 procent. De autoverhuurder heeft een akkoord gesloten over het uitstellen van bepaalde afbetalingen op leningen. Daardoor krijgt het bedrijf meer tijd voor gesprekken met schuldeisers over een schuldherstructurering. Eerder berichtten media dat Hertz op omvallen zou staan.

Thomas Reuters

Er was ook aandacht voor kwartaalresultaten van onder meer chipbedrijf Lumentum (plus 4,7 procent), nieuws- en informatieleverancier Thomson Reuters (fractie lager), chemieconcern DuPont (min 0,1 procent) en gouddelver Newmont (plus 3,5 procent).

Farmaceut Pfizer (plus 2,4 procent) meldde verder dat het bedrijf is begonnen met testen van een experimenteel vaccin tegen het coronavirus bij Amerikaanse proefpersonen. Pfizer werkt bij dat middel samen met een een Duits biotechnologiebedrijf.

De euro was 1,0842 dollar waard, tegen 1,0841 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte tegelijkertijd ruim 20 procent meer op 24,56 dollar. Brentolie werd dik 14 procent duurder en was daarmee voor het eerst in weken weer meer dan 30 dollar per vat waard.