De varende chef

De toeristen en met name de Chinezen die met honderdduizenden naar het karakteristieke dorpje van acteur-danser-presentator Albert Mol kwamen, zijn er niet meer. Niet één zelfs. De topchef resideert alweer 27 jaar in zijn mooie restaurantboerderij met grote en fraaie tuin. Het is om jaloers op te zijn. Twee jaar na opening kreeg hij de eerste Michelinster, in 2005 volgde heel terecht de tweede ster.

Een fraai doorkijkje in rustig Giethoorn.

Kruithof wilde graag uitleggen hoe hij als chef-kok/eigenaar op het platteland door de coronacrisis komt. Hij is blij dat per 1 juni de horeca weer opengaat en hij maximaal dertig lunch- en/of dinergasten mag ontvangen. „We hebben in totaal 70 couverts. Dertig mensen herbergen en de 1,5 meter afstand in acht nemen zijn in onze zaak geen enkel probleem. Sinds half april ben ik weer voorzichtig begonnen. We hebben in totaal 13 suites en de gasten die overnachten mogen ook dineren. Dat dit kan, beseffen Nederlanders nog te weinig. Mijn boodschap: ga uit in eigen land. Nederland is zo mooi, zo uniek. Je hoeft geen duizenden kilometers te reizen om bijzondere plekken te ervaren.”

Pieter-Jan en Marjan Kruithof voor de Chef’s Cottage.

Martin Kruithof neemt zijn gasten graag mee in een van zijn luxe sloepen. Natje en droogje gaan mee aan boord. „Ik zit zelf achter het roer, want de gasten willen dat ik zelf uitleg wat er in Giethoorn en omgeving is te doen. Ik pluk munt uit het water en laat het de mensen proeven. Dichter bij de natuur kun je niet komen.” De gebruinde sterrenchef wijst op de verschillende vogels, zoals de grutto’s, wulpen, kemphanen, zwanen, ganzen en lepelaars. Zelfs een verdwaalde ree doemt in een weiland op. De stilte en de natuur zijn betoverend.

De Haarlemse wijnkopers Henrico van Lammeren (l.) en Eddy de Boer van Vinites.

Opeens breekt de stilte. Kort gejoel van gasten van een passerende sloep, ook van De Lindenhof. Aan het roer vierdejaars student aan de Stenden Hogeschool Pieter-Jan Kruithof. Hij heeft eigenaar-oprichter Eddy de Boer en directeur Henrico van Lammeren van de Haarlemse wijnkoperij Vinites aan boord met unieke Italiaanse en Zuid-Afrikaanse wijnen. „Wij hebben ons jaarlijkse overleg op De Lindenhof om in alle rust over de strategie te praten. Onze omzet is door de coronacrisis fors gedaald omdat we amper aan de tophoreca kunnen leveren. Wel is de levering aan slijterijen omhoog gegaan, maar dat maakt het verlies aan horecaomzet niet goed”, vertelt De Boer.

Na de vaartocht is ’s avonds het diner. Kruithof is in vorm. Slechts tien gasten, maar het niveau is als vanouds. Inderdaad, uitgaan in eigen land is Genieten met een hoofdletter!