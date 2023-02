Beursblog: vlakke opening Wall Street in aanloop naar toespraak Fed-baas

Door Gert van Harskamp Kopieer naar clipboard

Op 7 februari is het precies een jaar geleden dat Oyens & Van Eeghen de naam aannam van haar moederbedrijf: Delen Private Bank. Om deze gelegenheid te vieren, sloeg Kie Man, Manager Operations de Gong. De groep werd voor de viering van dit feestelijke moment verwelkomd door Robin van Rijn, Client Relationship Manager van Euronext Amsterdam. Ⓒ Euronext AEX 751.1 -0.17 %

De Amerikaanse beurzen openen dinsdag vlak. Beleggers zijn in afwachting op een toespraak van Fed-baas Powell later deze dag. Zij hopen dan iets meer te weten te komen over de renteplannen.