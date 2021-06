AEX pakt winst met recordslot net buiten bereik

De AEX-index kwam geleidelijk op gang en eindigt 0,5% hoger op 734,19 punten na eerder in de middag nog een intradayrecord van 736,33 punten te hebben neergezet. Het recordslot van 734,89 eerder deze maand was net een berug te ver De AMX stijgt 0,3% naar 1043,5 punten.

Een minder sterke stijging van de inflatie in Duitsland deze maand in vergelijking met mei, toen nog het hoogste niveau sinds 2018 werd bereikt, gaf steun aan de handel. De laatste tijd was er veel te doen op de financiële markten over de oplopende inflatie omdat centrale banken zoals de Europese Centrale Bank (ECB) daardoor mogelijk sneller de rente kunnen gaan verhogen.

Van het Amerikaanse huizendront kwam ook goed nieuws. De prijzen in de grootste regio’s in de VS zijn in april weer hard opgelopen.

Volgens beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING) zijn de financiële waarden in trek op de Europese beurzen na het bericht dat Amerikaanse banken voor miljarden dollars aan eigen aandelen gaan inkopen. „Verder was er vanochtend aanvankelijk nog weinig beweging. De Delta-variant van het coronavirus zorgde ervoor dat beleggers een beetje een pas op de plaats maakten.”

Grote Amerikaanse banken hebben aangekondigd voor miljarden dollars aan eigen aandelen in te kopen. Na een geslaagde stresstest door de Federal Reserve hief de toezichthouder vorige week crisisbeperkingen op voor inkoopprogramma's. Daarnaast gelden beperkingen op dividenduitkeringen niet langer. Morgan Stanley kondigde aan de komende twaalf maanden voor $12 miljard aan eigen stukken in te kopen. De zakenbank besloot bovendien het dividend te verdubbelen.

Wiersma houdt er rekening mee dat het Amerikaanse banenrapport van komende vrijdag voor nieuwe impulsen kan zorgen op de beurzen. „Ook is het wachten op de halfjaarcijfers van bedrijven die vanaf halverwege dezde maand weer van start gaan.”

Arcelor in goede doen, Unibail onderop

In de AEX is ArcelorMittal in goede doen met een plus van 3,5%. Analisten van Deutsche Bank schroefden hun koersdoel voor de staalproducent op van €32 naar €36 bij een ongewijzigd koopadvies. Maaltijdenbestelbedrijf Just Eat Takeway (+3,6%) valt eveneens in de smaak na een dag eerder nog flink te zijn teruggevallen.

Bankconcern ING laat ook herstel zien en wint 2,2%. De techfondsen ASMI (+1,7%) en Besi (+1,8%) liggen er eveneens opgewekt bij.

AkzoNobel (+0,5%) neemt Grupo Orbis over. Met de overname versterkt het verfconcern zijn positie in Zuid- en Centraal-Amerika. Een aankoopsom werd niet gegeven. De Colombiaanse verfmaker realiseert een omzet van zo’n €260 miljoen.

Unibail (-2,8%) is de grootste achterblijver bij de hoofdfondsen. De zorgen over de Delta-variant van het coronavirus doet de koers van het winkelvastgoedfonds geen goed.

In de AMX is bodemonderzoeker Fugro (+2,6%) in goede doen. Sportschoolketen Basic-Fit (-2,6%) staat daarentegen onderaan bij de middelgrote fondsen.

Koersexplosie Vivoryon

Smallcapfonds Vivoryon schiet 10,3% omhoog na opgewekte update. Het biotechnologiebedrijf verwacht door een licentieovereenkomst met Simcere Pharmaceutical Group drie kwartalen langer vooruit te kunnen met zijn huidige kaspositie.

De lokaal genoteerde investeerder HAL (+1,8%) neemt een belang van 64% in het Duitse internetwinkelbedrijf Pro Gamers Group voor circa €525 miljoen. Pro Gamers Group is een online verkoper van computerspellen en accessoires. De onderneming telt 700 werknemers en is goed voor een jaaromzet van €627 miljoen.

