Arcelor en ING in trek op hogere AEX

Rond 12.00 uur noteert de AEX-index 0,4% hoger op 733,8 punten. De AMX stijgt 0,3% naar 1044,1 punten. De koersenborden in Londen (+0,1%), Parijs (+0,3%) en Frankfurt (+0,7%) kleuren eveneens groen.

Volgens beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING) zijn de financiële waarden vandaag in trek op de Europese beurzen na het bericht dat Amerikaanse banken voor miljarden dollars aan eigen aandelen gaan inkopen. „Verder is er weinig beweging. De Delta-variant van het coronavirus zorgt ervoor dat beleggers een beetje een pas op de plaats maken.”

Wiersma houdt er rekening mee dat het Amerikaanse banenrapport van komende vrijdag voor nieuwe impulsen kan zorgen op de beurzen. „Ook is het wachten op de halfjaarcijfers van bedrijven.”

Elders laten de aandelenmarkten een gemengd beeld zien. De Japanse beurs sloot vanochtend 0,8% lager door zorgen over de Delta-variant van het coronavirus. De Amerikaanse techbeurs Nasdaq bereikte maandag juist een record. De beurzen in New York openen vanmiddag naar verwachting dichtbij de slotstanden van maandag.

Grote Amerikaanse banken hebben aangekondigd voor miljarden dollars aan eigen aandelen in te kopen. Na een geslaagde stresstest door de Federal Reserve hief de toezichthouder vorige week crisisbeperkingen op voor inkoopprogramma's. Daarnaast gelden beperkingen op dividenduitkeringen niet langer. Morgan Stanley kondigde aan de komende twaalf maanden voor $12 miljard aan eigen stukken in te kopen. De zakenbank besloot bovendien het dividend te verdubbelen.

Arcelor aan kop, Unibail onderop

In de AEX is ArcelorMittal de koploper met een plus van 2,4%. Analisten van Deutsche Bank schroefden het koersdoel voor de staalproducent op. Maaltijdenbestelbedrijf Just Eat Takeway (+1,8%) valt eveneens in de smaak.

Bankconcern ING wint 1,7%. Bij de financiële waarden zijn de verzekeraars Aegon (+1,1%) en NN (+0,7%) ook in trek. De techfondsen ASMI (+1,5%) en Besi (+1,4%) liggen er eveneens opgewekt bij.

AkzoNobel (+0,5%) neemt Grupo Orbis over. Met de overname versterkt het verfconcern zijn positie in Zuid- en Centraal-Amerika. Een aankoopsom werd niet gegeven. De Colombiaanse verfmaker realiseert een omzet van zo’n €260 miljoen.

Unibail (-1,7%) is de grootste achterblijver bij de hoofdfondsen. De zorgen over de Delta-variant van het coronavirus doet de koers van het winkelvastgoedfonds geen goed.

In de AMX is bodemonderzoeker Fugro (+2,1%) de grootste stijger. Sportschoolketen Basic-Fit (-1,4%) staat daarentegen onderaan bij de middelgrote fondsen.

Koersexplosie Vivoryon

Smallcapfonds Vivoryon (+7,1%) kwam met een update. Het biotechnologiebedrijf verwacht door een licentieovereenkomst met Simcere Pharmaceutical Group drie kwartalen langer vooruit te kunnen met zijn huidige kaspositie. De deal met Simcere richt zich op de ontwikkeling en verkoop van medicijnen tegen Alzheimer in China. Onder de deal ontvangt Vivoryon een vooruitbetaling en mogelijke mijlpaalbetalingen, die in totaal kunnen oplopen tot $565 miljoen. Ook ontvangt Vivoryon royalty’s op toekomstige verkopen.

De lokaal genoteerde investeerder HAL (+1,9%) neemt een belang van 64% in het Duitse internetwinkelbedrijf Pro Gamers Group voor circa €525 miljoen. Pro Gamers Group is een online verkoper van computerspellen en accessoires. De onderneming telt 700 werknemers en is goed voor een jaaromzet van €627 miljoen.

