Vivoryon knalt omhoog op groene beurs

Rond 9.10 uur noteert de AEX-index 0,4% hoger op 734 punten. De AMX stijgt 0,1% naar 1042,1 punten.

Elders laten de aandelenmarkten een gemengd beeld zien. De Japanse beurs sloot vanochtend 0,8% lager door zorgen over de Delta-variant van het coronavirus. De Amerikaanse techbeurs Nasdaq bereikte maandag juist een record. De beurzen in New York openen vanmiddag naar verwachting vlak tot licht lager.

Grote Amerikaanse banken hebben trouwens aangekondigd voor miljarden dollars aan eigen aandelen in te kopen. Na een geslaagde stresstest door de Federal Reserve hief de toezichthouder vorige week crisisbeperkingen op voor inkoopprogramma's. Daarnaast gelden beperkingen op dividenduitkeringen niet langer. Morgan Stanley kondigde aan de komende twaalf maanden voor $12 miljard aan eigen stukken in te kopen. De zakenbank besloot bovendien het dividend te verdubbelen.

De olieprijzen zijn dinsdag wat weggezakt na de stevige opmars van de laatste weken. Het oplaaiende coronavirus wakkert de zorgen over de vraag naar olie aan. Dat gebeurt in de aanloop naar de vergadering van landen van oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland (OPEC+), die later deze week mogelijk zullen beslissen om de olieproductie weer op te schroeven.

Aegon aan kop, Unibail onderop

In de AEX is verzekeraar Aegon de koploper met een plus van 1,3%. Bij de financiële waarden is ook ING (+1,2%) in trek.

AkzoNobel (+0,9%) neemt Grupo Orbis over. Met de overname versterkt het verfconcern zijn positie in Zuid- en Centraal-Amerika. Een aankoopsom werd niet gegeven. De Colombiaanse verfmaker realiseert een omzet van zo’n €260 miljoen.

Winkelvastgoedfonds Unibail (-0,4%) is de grootste achterblijver bij de hoofdfondsen. Bierbrouwer Heineken levert 0,3% in.

In de AMX is bankconcern ABN Amro (+0,9%) de grootste stijger. Sportschoolketen Basic-Fit (-1,4%) staat daarentegen onderaan bij de middelgrote fondsen.

Koersexplosie Vivoryon

Smallcapfonds Vivoryon (+14%) kwam met een update. Het biotechnologiebedrijf verwacht door een licentieovereenkomst met Simcere Pharmaceutical Group drie kwartalen langer vooruit te kunnen met zijn huidige kaspositie. De deal met Simcere richt zich op de ontwikkeling en verkoop van medicijnen tegen Alzheimer in China. Onder de deal ontvangt Vivoryon een vooruitbetaling en mogelijke mijlpaalbetalingen, die in totaal kunnen oplopen tot $565 miljoen. Ook ontvangt Vivoryon royalty’s op toekomstige verkopen.

De lokaal genoteerde investeerder HAL (+0,9%) neemt een belang van 64% in het Duitse internetwinkelbedrijf Pro Gamers Group voor circa €525 miljoen. Pro Gamers Group is een online verkoper van computerspellen en accessoires. De onderneming telt 700 werknemers en is goed voor een jaaromzet van €627 miljoen.

