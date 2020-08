Primeur: inboedelpolis met cybercrimedekking

Wie zich tegen online criminaliteit laat verzekeren, kan jaarlijks maximaal €5000 claimen aan kosten om problemen veroorzaakt door privacyschending, identiteitsdiefstal, beveiligingsinbreuk en gijzelsoftware op te laten lossen. Bovendien opent Aon een speciale Cyberhulplijn voor verzekerden.

„De tijden dat een inbreker ’s nachts met een koevoet aan de achterdeur stond zijn grotendeels voorbij”, zegt Maarten de Jonge, managing consultant cyber & privacy bij Aon. „Cybercrime kan iedereen op elk moment overkomen en is door zijn vele varianten een complex probleem.”

In sommige regio’s is de afgelopen maanden al vaker aangifte gedaan van een cyberincident dan van inbraak, aldus Aon. Slachtoffers daarvan hoeven overigens niet eens een computer of smartphone te hebben – een eenvoudige bankrekening is al genoeg. „Ook je bankrekening kan worden gehackt. En met een kopie van een ID-kaart of paspoort kan er identiteitsfraude worden gepleegd.”