Ambtelijke tegenwind culinaire rally

Nadat hij met groot succes de bevrijding van Bergen en Schoorl met originele jeeps had gevierd door gratis maaltijdboxen bij ouderen af te geven kwam de hotelier met het plan voor een steunactie voor zijn collega-restaurateurs. „Een prachtplan”, oordeelden onder anderen sterrenchefs Ron Blaauw, Wilco Berends en Stefan van Sprang. „Elke euro omzet in de horeca is hard nodig”, sprak Van Bourgonje. Echter, dat was makkelijker gezegd dan gedaan.

Interieurarchitect Piet-Jan van den Kommer en sterrenchef/ondernemer Ron Blaauw als ruitenwassers in Stompetoren.

Ging op Hemelvaartdag burgemeester Cia Kroon van de gemeente Losser in Twente zelfs spontaan op een Ferrari Portofino zitten als bewijs van steun van een culinaire autorit, in Noord-Holland was van die spontaniteit weinig te zien. De ambtenarij werkte behoorlijk tegen. „Is het geen samenscholing? Houden de mensen wel voldoende afstand?”, waren de vragen. Totdat Van Bourgonje de hulp inriep van burgemeester Piet Bruinooge van Alkmaar, de voorzitter van de Veiligheidsregio.

Bij de beeldengroep ’de scheepsjongens van Bontekoe’ in Hoorn v.l.n.r. de topchefs Wilco Berends (De Nederlanden** in Vreeland), Jonathan Zandbergen (Merlet*) , Michel Meijer Meijer’s, Medemblik), Lorn Polonia (Lucas Rive* in Hoorn), Stefan van Sprang (Aan de Poel** in Amstelveen) en Luc van der Vegt (’t Kerkje, Andijk).

Hij wist na uitleg en de garantie dat alcohol - ook voor de bijrijder - uit den boze was de ambtenaren te overtuigen. En kon de rally doorgaan. Het aantal aanmeldingen was ondanks de 350 euro per auto zo groot dat behalve op zondag ook op zaterdag werd gereden. Ondanks het frisse weer, reden de in totaal 300 deelnemers toch de hele middag met open kap. Met af en toe een spatje regen!

De start was of bij Merlet of restaurant Lucas Rive in Hoorn van Deborah en Rebecca Rive, waar ook driesterrenchef Jonnie Boer met zijn Thérèse vertrokken. Het restaurateurspaar uit Zwolle vertelde dat ze zeven medewerkers permanent aan de telefoon hebben zitten om de 2000 reserveringen voor De Librije (***) om te zetten. „We gaan voortaan ook op zondagmiddag- en avond open en op donderdagmiddag. We willen het iedereen naar de zin maken. Het is een enorme klus. Op een enkeling na heeft iedereen begrip ervoor dat we ons aan de coronaregels moeten houden”, aldus Jonnie en Thérèse. Ze openen met hun brasserie Boer Thuis ook een pop-up restaurant in de kassen van groentekweker Eef Stel. „Hij heeft het eveneens moeilijk gehad.”

Hun collega Stefan van Sprang vulde aan dat er een stormloop op zijn restaurant Aan de Poel (**) was geweest. „In juni zitten we ’s-avonds helemaal vol volgens de 30 personen regel. Op 1 juni werd door een groepje van twaalf een zodanig bod uitgebracht dat ik niet kon weigeren. Ze hebben het hele restaurant voor zichzelf.”