Vergeten dopje zorgt voor ruim twee ton aan schade

Premium Geld

Zzp’er krabbelt op na lockdown, Rabobank wil huis toch verkopen

Een stel dat al een betalingsachterstand op de hypotheek had, kwam door de coronacrisis in nog grotere financiële problemen. Geldverstrekker Rabobank eiste daarom de hypotheek van 225.000 ineens op of zou anders het huis verkopen. De rechter heeft daar nu - tijdelijk - een stokje voor gestoken.