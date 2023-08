Windparkenreus Ørsted keldert op beurs door offshore-drama in VS

Ørsted, met vorig jaar een omzet van $17 miljard, is de volgende in de rij van ontwikkelaars die tegenvallers melden bij hun nieuwe offshore windparken. De koers ging woensdag naar het laagste niveau in vier jaar tijd.

In een verklaring meldt het Deense bedrijf dat zijn projecten Ocean Wind 1, Sunrise Wind en Revolution Wind lijden onder vertragingen van onderdelen bij de leveranciers. De Denen rekenden ook op een belastingsteun van de Amerikaanse overheid, maar die zit voorlopig niet in het vat. Die tegenvaller leidt ook tot een mogelijke afwaardering.

De stijgende rente in de Verenigde Staten bezorgt eveneens kopzorgen, erkent Ørsted. Het zegt nog wel in het Amerikaanse project te vertrouwen. Mads Nipper, ceo van Ørsted, stelde woensdag 'maximale druk' uit te oefenen op de Amerikaanse overheid om financieel alsnog over de brug te komen. Nipper wil later dit jaar een definitief besluit nemen, terwijl analisten oproepen het Amerikaanse project figuurlijk af te zinken.

Vattenfall staakt ook

Het concern, dat in 2016 naar de beurs ging op de hype van windenergie en ook actief is voor de Noordzeekust, kocht eerder dit jaar haar resterende belang in het project Ocean Wind 1 voor de kust van New Jersey van Public Service Enterprise Group.

Bekijk ook: Windpark Hollandse Kust Noord levert eerste groene stroom

De Zweedse concurrent Vattenfall stopte in juli al met een windpark voor de Britse kust, zijn grootste in Europa. De kosten voor de materialen bleken met 40% te zijn gestegen, ook kampte het met een hogere rentelast. Het schreef een half miljard op het voorwerk af.

Siemens Energy moet op zijn beurt ruim anderhalf miljard euro opzij zetten voor reparaties aan de windturbines van Siemens Gamesa, het dochterbedrijf dat actief is op de Noordzee. Zijn koers zakte in zes maanden tijd met bijna 35%.