Wall Street opent met verliezen

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn de laatste dag van de handelsweek met verliezen begonnen. Beleggers reageerden op geruchten dat het Witte Huis wil wachten met zijn toestemming voor Amerikaanse bedrijven om zaken te doen met het Chinese technologiebedrijf Huawei. Dit zou een reactie zijn op de Chinese beslissing om te stoppen met het aanschaffen van Amerikaanse landbouwgoederen.