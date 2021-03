Stadswacht die niet klikt over seks-appje krijgt schadevergoeding in plaats van strafontslag

De man ontving de pornografische app tijdens zijn verlof. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Een chef bij de stadswacht in Helmond werd ontslagen omdat hij niet optrad tegen een ongepaste app van een ondergeschikte. Hij had krachtig moeten optreden en de misdraging moeten melden bij zijn eigen leidinggevende, vindt de gemeente. De rechtbank is het daar niet mee eens.