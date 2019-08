’Amazone brandt voor Chinese varkens’

Als deze brand voorbij is en de grond vrij, willen Braziliaanse boeren hier soja gaan verbouwen. Die komt onder meer terecht bij Chinese varkens. Ⓒ REUTERS

Ze zijn groen, staan bekend als gezond, en vormen de basis voor sommige vleesvervangers en voor koffie zonder koemelk. Een bakje van 200 gram kost bij de Albert Heijn €2,69. Maar sinds deze week zit er een deuk in het imago van sojabonen. Omdat ze gebruikt worden als wapen in de Amerikaans-Chinese handelsoorlog, en omdat de Braziliaanse boeren die ze verbouwen profiteren van de bosbranden in het Amazone-gebied.