’Foutje van de bank’: Ieren denken gratis geld uit de muur te trekken

Amsterdam - Een vergissing van de bank in uw voordeel: dat gebeurt helaas alleen in het spelletje Monopoly. Toch dachten verschillende klanten van de Bank of Ireland inderdaad voordeel te hebben uit een foutje bij die bank. Bij sommige geldautomaten was het dinsdag en woensdagmorgen mogelijk geld op te nemen zonder saldo te hebben.

Dat melden diverse internationale media. Er stonden lange rijen bij de geldautomaten van Bank of Ireland, een van de grootste banken van het land. Klanten zouden tot €1000 contant kunnen opnemen, die zij eigenlijk niet hebben. De menigten waren zo groot, dat agenten werden ingezet om geldautomaten te bewaken. Foutje De bank gaf toe dat er een technische fout was gemaakt waardoor mensen meer geld leken te kunnen opnemen dan zij hebben. Hun saldo veranderde niet na een overschrijving of geldopname. Ook konden mensen die niets op de bank hebben staan, dus wel flappen uit de muur trekken. De bank benadrukt dat het geld wel degelijk wordt afgeschreven en moet worden terugbetaald. Wie rood komt te staan, moet daarvoor ook betalen. Mensen die in financiële problemen zijn gekomen doordat er onverantwoord geld is opgenomen, kunnen aankloppen voor hulp, meldt de bank op X, voorheen Twitter. Klanten hadden ook problemen met gewone transacties. De bank biedt excuses aan voor de technische problemen. Bekijk ook: Pinstoring zorgde voor lange wachtrijen bij supermarkten DFT Dagelijks Elke ochtend het belangrijkste financiële nieuws. Inschrijven Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Lees hier ons privacybeleid.