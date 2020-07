Fugro-topman: ’Er wordt hier niet business class gevlogen’

Fugro’s schepen werken aan een offshore windpark. De windmolenindustrie is de reddingsboei voor geodata-specialist Fugro. Ⓒ Fugro Fugro 3.466 3.59 %

Amsterdam - Bodemonderzoeker Fugro heeft beleggers woensdag positief weten te verrassen. Het bedrijf heeft de verdiensten meer dan op peil gehouden, en heeft een mooi orderboek voor de komende twaalf maanden. Een trendbreuk, want maar al te vaak was de in het buitenland van zo geroemde ’hidden champion’ Fugro de afgelopen jaren vooral een speelbal van de olie- en gasmarkt én de kapitaalmarkt.