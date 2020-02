Nikkei sluit week met verlies

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging 0,4 procent lager het lange weekeinde in op 23.386,74 punten. De Japanse hoofdindex verloor deze week ruim 1 procent. Maandag is de beurs in Tokio gesloten vanwege de verjaardag van de nieuwe keizer Naruhito. Japan heeft de activiteiten op deze feestdag afgeblazen door de uitbraak van het coronavirus.

Bij de bedrijven zakte Oriental Land, de uitbater van pretpark Tokio Disney Resort, 2,6 procent. De internetbedrijven zaten daarentegen in de lift. Door de virusuitbraak worden steeds meer conferenties en seminars online gehouden. Z Holdings won 4,5 procent en Rakuten steeg 4,1 procent.

Coronavirus

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent in de plus. Volgens het Chinese ministerie van Handel neemt de hervatting van de werkzaamheden in belangrijke handelsprovincies als Guangdong en Jiangsu snel toe. Het dodental als gevolg van het coronavirus is inmiddels opgelopen tot 2236 en het aantal besmettingen tot 75.680.

In Hongkong daalde de Hang Seng-index 0,9 procent. De Kospi in Seoul raakte 1,5 procent kwijt. In Zuid-Korea is vrijdag bij 52 mensen het coronavirus vastgesteld. De afgelopen dagen stijgt het aantal besmettingen in het land snel. In totaal zijn nu 156 mensen besmet met het virus in Zuid-Korea. In Sydney sloot de All Ordinaries de week 0,3 procent lager af.