Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse: twee gezichten aan containerrecord

Door Edwin van der Schoot Kopieer naar clipboard

De MSC Erica komt op 22 december aan in Rotterdam Ⓒ Jerry Lampen / HBR Rotterdam

Rotterdam - Het was nota bene bijna de Ever Given die recordcontainer nummer 15.000.000 op de kade zette in Rotterdam. Het blokkeerschip deed afgelopen week voor de tweede keer dit jaar de Tweede Maasvlakte aan.