Premium Het beste van De Telegraaf

Column: Nederland telt heel wat overbodige banen

Door Jaap van Duijn Kopieer naar clipboard

Meer uren werken betekent minder vacatures. Ⓒ ANP/HH

Een nooit eerder vertoonde combinatie: een dreigende recessie en tegelijkertijd een hier en daar schreeuwend tekort aan personeel. Die recessiedreiging is niet zo vreemd, gezien de zeer lage structurele groei in de westerse wereld (er hoeft maar wat te gebeuren of de groei duikt in de min) en de scherpe stijging van energieprijzen. Maar het personeelstekort is het wel.