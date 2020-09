Amsterdam - KPN blijft zich verzetten tegen de fusie tussen UPC en Ziggo. In Luxemburg vindt dinsdag een hoorzitting plaats in de zaak over de fusie – die al in 2015 is beklonken. KPN wil dat het Europees Hof van Justitie de toestemming die de Europese Commissie voor de fusie gaf alsnog nietig verklaart.