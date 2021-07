Column: een unieke kans voor Rutte: de comeback van GroenRechts

De afgelopen jaren hebben veel ondernemers de effecten al ondervonden van de opmars van een verdere digitalisering. Daarnaast krijgt het Nederlandse bedrijfsleven te maken met een toenemende internationale concurrentie, waarbij landen met het beste bedrijfsvestigingsklimaat in het voordeel zijn. Rond 2000 behoorde Nederland nog tot de wereldkopgroep van landen waarvoor bedrijven in de rij stonden om zich te vestigen. Dat leverde veel banen op en beroemde internationale ondernemingen. Maar die tijd is voorbij.

Bureaucratie

Door verschillende ontwikkelingen is ons vestigingsklimaat voor bedrijven verslechterd. Vooral door hoge werkgeverslasten, een toegenomen overheidsbureaucratie, een tekort aan technisch opgeleide werknemers, maar ook door een vijandige houding (ook vanuit de politiek) tegenover multinationals.

De meeste internationale bedrijven en slimme start-ups kiezen op dit moment voor andere EU-landen, die erin geslaagd zijn om een beleid te ontwikkelen dat aantrekkelijk is voor ondernemerschap. En als je als regering banen wilt scheppen en zorgen voor economische groei en een goed sociaal stelsel, dan heb daarvoor ook ondernemers nodig. De meeste regeringen doen dan ook pogingen om bedrijven en de slimste en meest succesvolle ondernemers naar hun landen te halen. Zo zijn Londen en Berlijn op dit moment populair bij jeugdige, slimme startende kleine bedrijven die op allerlei terreinen nieuwe producten en diensten ontwikkelen, zoals voor de zorgsector, maar ook voor een beter klimaatbeleid.

Tesla-fabriek

Maar ook grote multinationals zijn voor landen aantrekkelijk. De Duitse overheid slaagde er vorig jaar in om de Amerikaanse autofabrikant Tesla over te halen om in de buurt van Berlijn een megafabriek voor elektrische auto’s te bouwen. Andere Europese landen, waaronder Nederland, die ook een poging deden om Tesla binnen te halen, hadden het nakijken.

Maar daarbij blijft het niet. Door de combinatie van het internet met innovatieve technologie gaan onze maatschappij, economie en bedrijfsleven revolutionair veranderen. Deze revolutie wordt ook wel aangeduid als economie 4.0. Ook de internationale klimaatmaatregelen die december 2015 tijdens de wereldklimaattop in Parijs zijn afgesproken, en waarvan de kern is dat de opwarming van de aarde aan het einde van deze eeuw beperkt moet blijven tot maximaal 2 graden, spelen daarbij een cruciale rol.

Joe Biden

Onder aanvoering van de Amerikaanse president Joe Biden is de afgelopen maand het grote belang van deze maatregelen nog eens onderstreept. Ze hebben niet alleen invloed op maatschappelijke en economische ontwikkelingen, maar ook op de businessmodellen van ondernemingen. Duurzaamheid wordt overal de norm. Deze ontwikkeling wordt in verschillende landen extra bevorderd door gerechtelijke uitspraken, om in het bedrijfsbeleid te voldoen aan de klimaatafspraken van Parijs. Een voorbeeld is de rente uitspraak van de Nederlandse rechter inzake het Shell-concern.

Nieuwe technologische ontwikkelingen hebben een sterke invloed op zowel economieën als de resultaten van ondernemers. Internettoepassingen en nieuwe tech, zoals kunstmatige intelligentie, slimme robottech en nanotechnologie spelen daarbij een hoofdrol. Ze staan in de kopgroep van innovaties met een sterke economische impact. Ze bepalen steeds meer de groei en werkgelegenheid in landen, maar ook de businessmodellen van bedrijven en de inhoud van ons onderwijs.

Voortouw nemen

Net zoals Europa een vuist heeft gemaakt en overheden een belangrijke rol hebben gespeeld in de spectaculaire ontwikkeling van werkzame coronavaccins, zo zouden ze het voortouw moeten nemen om een spectaculaire snelle ontwikkeling op het terrein van het klimaat samen met het bedrijfsleven tot stand te brengen. Een van de grootste uitdagingen is de opslagcapaciteit van energie te verbeteren, want dan heb je meer aan groene energie welke immers afhankelijk is van variable wind en zonneschijn.

Voor Mark Rutte ligt hier de kans om zijn oude publicatie uit 2008, Groen Rechts, weer uit de kast te halen. Die kwam toen te vroeg, maar biedt nu volop kansen om mede als basis te dienen voor zijn gezamenlijke werkstuk met Sigrid Kaag. In de Haagse politieke wandelgangen wordt dit al beschouwd als een belangrijke bouwsteen voor een conceptregeerakkoord.

In maart 2008 lanceerde Mark Rutte als toenmalig fractievoorzitter van de VVD een nieuwe koers gericht op de economie van de toekomst. Een agenda waarbij economische groei en vooruitgang hand in hand gaan met een stevig milieubeleid. Volgens Rutte was het milieu te belangrijk om aan links over te laten.

Green deal

Maar zijn pleidooi voor een progressief groen rechts beleid viel slecht bij zijn achterban en is mede daarom helaas al snel in de ijskast verdwenen. Op dit moment sluit een groen rechts beleid goed aan bij de Europese koers met de zogenoemde Green deal, waarbij innovatieve klimaattech en het bedrijfsleven een belangrijke rol spelen. Bij D66 zien we ook aanhangers voor een Europese koers van het klimaatbeleid.

GL en de PvdA hebben een andere kijk op een klimaatbeleid. Ze zijn vooral voorstander van een ouderwetse hoofdrol voor de overheid die met forse lastenverzwaring op burgers en bedrijven het gewenste klimaatbeleid moet afdwingen. Ze kampen ook met het imago vijandig te staan tegenover bedrijven en geen vrienden te ziin van innovatieve technologische klimaattech. Ze menen ook dat ondernemers teveel andere belangen hebben om bij het klimaatbeleid een belangrijke rol te spelen. Daarmee miskennen ze de realiteit dat slimme ondernemers veelal effectiever en sneller dan de bureaucratische overheid in staat zijn om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Ouderwets

Bij de start-ups waarbij wij betrokken zijn, merken we bij de jeugdige ondernemers weinig sympathie voor een links klimaatbeleid. Ze beschouwen het als ouderwets en niet meer van deze tijd. Zo wijzen ze ons op de opkomst van creatieve start-ups die met de inzet van nieuwe technologieën bedrijven ondersteunen om zo snel mogelijk tot een klimaatneutrale bedrijfsvoering te komen.

Ze voorspellen dat deze bedrijven, de zogenoemde klimaatwinnaars, straks tot de internationale kopgroep van de meest gewilde bedrijven bij investeerders en beleggers gaan behoren; met hun klimaatneutrale bedrijfsvoering en technologische voorsprong zijn ze bovendien in staat wereldwijd toptalenten aan te trekken.

De kans is groot dat de opkomst van klimaatwinnaar een trend wordt. Rutte en Kaag kunnen geschiedenis schrijven als juist deze slimme starters zich in Nederland gaan vestigen.

