Beursblog: ’AEX opent hoger dankzij minder bankenstress’

Door Johan Wiering

De beurs van Frankfurt. Ⓒ Bloomberg AEX 735.91 %

De AEX gaat hoogstwaarschijnlijk hoger van start, nadat de beursgraadmeter gisteren al een aardige plus liet zien. Beleggers maken zich minder zorgen over de stabiliteit in de bankensector na de overname van de omgevallen Silicon Valley Bank en het herstel bij Deutsche Bank.