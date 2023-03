Beursblog: Alibaba steelt show op lager Wall Street; AEX zakt licht weg

Door Mark Garrelts Kopieer naar clipboard

De beurs van Frankfurt. Ⓒ Bloomberg AEX 733.88 -0.28 %

Wall Street moet dinsdag bij de start licht terrein prijsgeven. Beleggers doen het kalm aan nadat de onrust over de bankensector wat getemperd is. Alibaba blinkt uit in reactie op de voorgenomen opsplitsing in zes onderdelen.