Beursblog: Shell bovenin hogere AEX

Door Johan Wiering

AEX 737.24 0.18 %

De AEX staat vanochtend hoger. Dankzij de afgenomen zorgen over de stabiliteit in de bankensector staan financiële instellingen bovenin. Ook Prosus en Shell zijn in trek.