Beursblog: vooral Nasdaq zakt weg onder druk Tesla; Alibaba straalt

Door Mark Garrelts

AEX 733.81 -0.29 %

Op Wall Street kijken de beurzen dinsdag tussentijds tegen verliezen aan. Beleggers in de VS stappen massaal in bij Alibaba na de aangekondigde opsplitsing. Tesla maakt een rit omlaag.