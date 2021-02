Vakbonden akkoord met matige loonstijging bij NS

De meeste FNV-leden zijn volgens het spoorbestuur ‘tandenknarsend’ akkoord gegaan met het eindbod van NS. Van het rijdend personeel zegt volgens de VVMC 70% ja tegen de nieuwe cao. ,,Blij is niemand met de matige loonstijging en voorwaarden voor baangarantie. De moeilijke coronatijd geeft de NS-directie nu even het voordeel van de twijfel. De volgende cao zal harder worden aangepakt.”

Ondanks de teleurstelling onder veel van haar medewerkers is president-directeur Marjan Rintel verheugd over het bereikte cao-akkoord. ,,Een mooi resultaat met een stapsgewijze loonstijging van 4% tussen 2020 en 2022. Ook is er een regeling om vervroegd uit te treden. We garanderen de werkgelegenheid tot 2025. Dat wil zeggen dat iedere NS’er die dat wil, bij NS kan blijven werken. Wel moeten we soms andere functies aanbieden.”

De NS-organisatie wordt volgens Rintel wel kleiner met een verlies van circa 2.300 arbeidsplaatsen door natuurlijk verloop. ,,Dat is nodig met het oog op de coronacrisis en gewijzigde omstandigheden om voldoende rendement te halen. Zo kunnen we de dienstregeling in stand houden. De reiziger blijft op nummer 1 staan.”

Nieuwe intercity vertraagd

Tegenvaller voor NS is de vertraging bij de Franse bouwer Alstom om honderd nieuwe generatie snelle intercity’s (ICNG) te leveren. De eerste treinen doorlopen dit jaar een uitgebreid testprogramma op het Nederlandse spoor. Reizigers kunnen er vanaf eind 2021 in rijden, met 200 km/u in plaats van 160 km/u op de hogesnelheidslijn en later ook op het traject Den Haag- Eindhoven.

De plannen om met de ICNG in 2023 ook vanuit Breda en Rotterdam via Amsterdam Zuid naar Noord- en Oost-Nederland te rijden, is door de tragere aflevering een jaar uitgesteld. De ICNG’s zijn uiteindelijk goed voor 33.000 zitplaatsen.