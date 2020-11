Personeel speelt op de Xbox Series X spelcomputer. Ⓒ AFP

Na zeven jaar nemen de Playstation 5 en Xbox Series X het stokje over van hun voorgangers. Beide spelcomputers zijn niet alleen enorm krachtig, maar ook enorm uitverkocht. Toch zouden de prijzige stroomvreters straks weleens overbodig kunnen worden, want gaming in de cloud ontwikkelt zich razendsnel.