Kans op vergoeding aardbevingsschade

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) mag zich namelijk toch gaan buigen over gevallen van aardbevingsschade die voor 31 maart 2017 zijn aangemeld bij voorloper van TCMG, het Centrum Veilig Wonen (CVW), of bij de NAM. De NAM zei eerder dat het schadeloket daar niet toe bevoegd was.

De schadegevallen die opnieuw worden bekeken zijn claims die voorheen op voorhand al door NAM of CVW werden afgewezen of genegeerd. Dat zijn gevallen van vermoede schade aan het fundament van de woning en schades aan woningen in het zogenaamde buitengebied, buiten de door de NAM vastgestelde contour van het aardbevingsgebied. Daar kon volgens de NAM geen sprake zijn van aardbevingsschade en die claims werden dan ook niet onderzocht.

Wie nu alsnog voor behandeling in aanmerking komt, staat uitgelegd op de site van het schadeloket.