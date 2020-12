Meer lucht voor pensioenfondsen

Die afspraken gaat Koolmees met de werkgevers en vakbonden maken, melden ingewijden. De minister legde eerder de drempel voor het korten al een stuk lager. Fondsen hoeven de pensioenen pas te verlagen als hun dekkingsgraad onder 90 procent ligt. Dat betekent dat fondsen voor elke euro toegezegd pensioen maar 90 cent in kas hebben.

En ook de komende jaren hoeven fondsen met rode cijfers niet automatisch te korten, bevestigen ingewijden. Dat is de uitkomst van maandenlang overleg over de uitwerking van het pensioenakkoord waar Koolmees en de polder al jarenlang aan werken. Donderdag zitten de partijen nog één keer bij elkaar om een laatste klap op de plannen te geven.

Als een fonds overgaat op het nieuwe pensioenstelsel – dat moet uiterlijk in 2026 – moet het een dekkingsgraad van minimaal 95 procent hebben. Een fonds dat onder die 95 procent zit, moet een herstelplan maken over hoe het voor de overgang naar het nieuwe stelsel op dat niveau denkt te komen.

Kortingsgrenzen

De grens van 95 procent is een compromis tussen de techniek en de uitvoering. De afgelopen maanden werd er gekeken naar een verschillende grens voor ieder fonds. Maar vanuit Den Haag, maar ook bij de rekenmeesters van De Nederlandsche Bank, werd erop gewezen dat allerlei verschillende kortingsgrenzen moeilijk uit te leggen zouden zijn. Daarom is er voor één grens gekozen.

Door het gegoochel met cijfers is de kans op het verlagen van de pensioenen de komende jaren weer een stuk kleiner geworden. Koolmees had die hete aardappel de afgelopen jaren al doorgeschoven om de uitwerking van het pensioenakkoord met de vakbonden en linkse oppositiepartijen PvdA en GL soepeler te laten verlopen.

PvdA en GL riepen dit weekeinde nog op tot een ’generaal pardon’ op kortingen aan het eind van dit jaar. Want ondanks de veel lagere drempel, dreigen bij grote fondsen zoals ABP (van de ambtenaren en leraren) en PFZW (van de zorgsector) nog altijd pensioenverlagingen in januari. Dat ligt gevoelig in de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar maart.

De coalitie ziet zo’n generaal pardon niet zitten, omdat de partijen niet onder alle omstandigheden kortingen willen voorkomen. Mochten de beurzen in de laatste weken van het jaar nog instorten en pensioenfondsen nog veel dieper in het rood gaan, houdt het een keer op, klinkt het in Den Haag. Er moet wel een ondergrens zijn, vindt de coalitie. Maar sommige partijen laten wel de deur open voor een streep door kortingen als die heel klein zijn.