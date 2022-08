Tikkie lanceert nieuwe functie voor met groepen gedeelde kosten

Premium Financieel

Wedstrijdje met Messi of Ronaldo in de app

Wielerfans kennen het al: via apps van partijen als Strava en Zwift thuis op de roller racen tegen vrienden of professionals als Mathieu Van der poel of Tourwinnaar Tadej Pogačar. Op dezelfde manier een balletje hoog houden met Cristiano Ronaldo of Kylian Mbappé wordt nu mogelijk via de app van het ...