Ene uitvaartpolis is de andere niet, ook vooral in prijs

Dat blijkt uit onderzoek door vergelijkingssite uitvaartverzekering.nl onder elf verzekeraars: Dela, Monuta, Ardanta, Klaverblad, Twenthe, Dle Uitvaartverzekering, EABN, GUV, De Laatste Eer Assen en Lifetri. Yarden is niet meegenomen, omdat deze verzekeraar geen nieuwe polissen meer afsluit, en binnenkort opgaat in Dela.

Bekijk ook: Yarden leeft dankzij Dela weer op

Er is gekeken naar een uitvaartpolis voor een niet-rokende 30-jarige man die €8000 uitgekeerd wil krijgen als hij overlijdt op zijn tachtigste. Bij een natura-verzekering betaalt hij over de hele looptijd in totaal tussen de €5573,44 (Twenthe) en €8289 (EABN) aan polis. De allergoedkoopste polis voor deze man is de flexibele verzekering van Dela: daarvoor betaalt hij slechts €4313,24.

Besparen

Zelfs bij vergelijkbare verzekeringen met dezelfde looptijd zijn forse prijsverschillen te ontdekken: je kunt zo €1000 tot €1500 besparen. Ook wat betreft voorwaarden, flexibiliteit en keuzevrijheid zijn de verschillen groot. Zo stopt de premiebetaling soms na dertig jaar of als je 65 wordt, maar moet je soms ook levenslang premie betalen.

Bekijk ook: Uitvaartpolis dekt alles behalve begraven en cremeren

Op welke leeftijd je je uitvaartverzekering afsluit, is erg bepalend voor de premie. Een vijftiger betaalt vaak bijna het dubbele van een dertiger.

Kapitaal

Veel Nederlanders kiezen voor een kapitaalverzekering, waarbij de nabestaanden een bedrag op hun rekening krijgen gestort om de uitvaart te regelen. Ook hierbij zijn grote prijsverschillen, constateert de vergelijkingssite. Om €8000 uitgekeerd te krijgen, leg je tussen de €5298 (Klaverblad) en €7428 (Ardanta) in.

Ook voorwaarden tussen uitvaartpolissen kunnen sterk verschillen, bijvoorbeeld of kinderen gratis zijn meeverzekerd, of er korting wordt gegeven voor wie de premie eens per kwartaal of jaar voldoet.