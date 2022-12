DNB ziet inzakkende huizenmarkt: prijzen 6,5% omlaag

Dat zegt De Nederlandsche Bank (DNB) maandag in een nieuwe economische raming. „De verwachting is dat huizenprijzen de komende jaren dalen: met 3,1% in 2023 en met 3,3% in 2024”, zo schrijft de centrale bank. „Dit is een neerwaartse bijstelling ten opzichte van de juniraming.” Een half jaar geleden zag DNB slechts een afvlakking van de huizenprijsstijging, nog geen daling.

Hypotheekrente

DNB schrijft de somberder voorspelling voor de huizenmarkt toe aan de rente: „De belangrijkste reden is dat de hypotheekrentes verder zijn opgelopen dan verwacht, waardoor de financieringsruimte sterker is afgenomen.” De economische vooruitzichten zijn door de oorlog in Oekraïne zeer matig en met grote onzekerheid omgeven. Dat slaat ook terug op de woningmarkt: „Zo kan een verandering van het algemene sentiment als een vliegwiel fungeren, waardoor de prijzen tijdelijk sterker kunnen dalen of stijgen dan uit de modeluitkomsten blijkt.”

Opvallend in de nieuwe vooruitzichten is ook dat DNB zeer somber is over de ontwikkeling van de inflatie. Het prijsplafond voor de energierekening matigt de inflatie komend jaar wel iets, maar volgens de voorspelling hebben we zowel in 2023 als in 2024 last van een hoge gemiddelde prijsstijging. DNB rekent op een inflatie van 4,9% komend jaar en liefst 5% het jaar erop.

