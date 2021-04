Arcadis merkt sterke vraag naar klimaat- en milieuadviezen

In Nederland werd minder geld verdiend, maar de opbrengsten in Europa vielen hoger uit. Dat kwam vooral door extra werk in Polen, België en Frankrijk. Europa is goed voor bijna de helft van de totale opbrengsten. Verder kampte Arcadis met vertragingen bij projecten in Australië en mindere opbrengsten door architectuurdochter CallisonRTKL vanwege de impact van de coronacrisis. Die raakte vooral de commerciële sector.

Verder drukten wisselkoerseffecten de omzet. Ook de eerdere beslissing van het bedrijf om zich uit het Midden-Oosten terug te trekken had effect op de opbrengsten.

De netto-omzet kwam uit op 632 miljoen euro, wat een daling was van 4 procent in vergelijking met een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat van Arcadis steeg met 13 procent tot 86 miljoen euro. Dat kwam mede door het herstel in China en verbetering van de winstmarges in onder andere de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Arcadis heeft nog voor 2,1 miljard euro aan werk op de plank liggen. Afgelopen kwartaal kwam er voor 693 miljoen euro aan nieuwe opdrachten binnen. Topman Peter Oosterveer sprak van een sterke orderontvangst en gaat voor het hele jaar uit van groei, ondanks de uitdagende marktomstandigheden.