’Federaal onderzoek VS naar mogelijke manipulatie bij GameStop’

GameStop, een geplaagde retailer van videogames, knalde begin dit jaar omhoog. Vooral particuliere beleggers die via het online platform WallStreetBets oproepen deden om in het aandeel te stappen, brachten een heftige rit omhoog teweeg. Hedgefondsen die inspeelden op een koersdaling van GameStop werden daardoor gedwongen om hun posities te draaien.

Fraude

Onder andere de afdeling voor fraude van het Amerikaanse ministerie van Justitie wil nu nagaan of er bij de ’Reddit-rally’ sprake was van ongeoorloofde praktijken. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als er opzettelijk valse geruchten werden verspreid om aandelen met winst te kunnen verkopen. Ook de openbaar aanklager van San Francisco onderzoekt de zaak volgens The Wall Street Journal.

Daarbij is naar verluidt een dagvaarding uitgegaan om informatie te krijgen van Robinhood, een beursbemiddelaar met een populaire app onder particuliere beleggers. Ook willen de aanklagers informatie van verschillende socialemediabedrijven.

Volgens The Wall Street Journal onderzoekt ook de Amerikaanse toezichthouder voor grondstoffenhandel de berichtenstroom over beurshandel op Reddit. Dit wegens een opvallende stijging van de zilverprijzen, die gepaard gingen met berichtjes op de forumsite over de handel in het edelmetaal.

Ook AMC werd een speelbal van de beursrebellen die op het aandeel doken om net als bij GameStop de strijd aan te gaan met hedgefondsen. De bioscoopketen gaat zwaar gebukt onder de lockdowns waardoor er veel zogeheten shortshellers actief waren.

Eind vorige maand gaf Janet Yellen, de nieuwe minister van Financiën in de VS, al aan om te kijken naar de ongewone handelsbewegingen bij GameStop en AMC. Beide fondsen zijn inmiddels al weer afgekoeld mede doordat er een rem werd gezet door beursbrokers.