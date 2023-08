Column: krijgt het pond na de zomer een nieuwe boost?

In het Verenigd Koninkrijk is de rente een stuk eerder, sneller en harder gestegen dan op het Europese vasteland. Het voordeel voor Britten is dat de spaarrente ruim boven de 3 procent ligt en het pond behoorlijk sterk is. Maar achter deze opstekers gaat behoorlijk wat pijn schuil.

Actiegroep Positive Money roept de Britse regering op om de grote banken zwaarder te belasten, in plaats van de Britse bevolking. Ⓒ ANP/HH